العلا والأحساء تسجلان أعلى درجة حرارة بـ46 مئوية

توقع المركز الوطني للأرصاد ، اليوم السبت، أن تسجل مدينة العلا والأحساء أعلى درجة حرارة بـ46 مئوية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن تكون السماء غائمة جزيئا يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، وابها والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة, كما لا يستبعد تكون الضباب الخفيف خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية كذلك على الأجزاء الساحلية الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.

وجاءت درجات الحرارة كالتالي: