ارتفاع أسعار الذهب في السعودية.. وعيار 21 عند 181.13 ريال

ارتفعت أسعار الذهب بالسعودية، مع بداية تعاملات اليوم السبت، ليسجل الجرام من عيار 21 (الأكثر تداولًا بالمملكة) نحو (181.13) ريال، مقارنة مع نحو (180.19) بإغلاق أمس الجمعة.

وسجل سعر الجرام عيار 24 نحو (207.01) ريال، وعيار 22 نحو (189.76) ريال، وعيار 18 نحو (155.26) ريال.

كما سجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات) عيار 21 نحو (1,738.89) ريال، والجنيه عيار 22 نحو (1,821.70) ريال، والجنيه عيار 24 نحو (1,987.31) ريال.

وسجل سعر السبيكة الذهب 5 جرامات نحو (1,076.46) ريال، والسبيكة 10 جرامات نحو (2,128.07) ريال، والسبيكة 20 جرامًا نحو (4,227.17) ريال.

وبلغت السبيكة 50 جرامًا نحو (10,495.46) ريال، والسبيكة 100 جرام نحو (20,949.53) ريال، والسبيكة 1 كجم نحو (208,460.21) ريال.

وعلى المستوى العالمي، ارتفع سعر الذهب في بداية تعاملات اليوم السبت، ليسجل (1720.300) دولار للأونصة.

وكانت أسعار الذهب ارتفعت عند تسوية تعاملات أمس الجمعة، محققة مكاسب أسبوعية تزامناً مع تراجع أداء الدولار الأمريكي.