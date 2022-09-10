العثور على #مفقود_الشميسي بصحة جيدة.. (فيديو)

وثق مقطع فيديو نشره فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، لحظة العثور على مفقود الشميسي، من خلال بعض الأشخاص من خارج الفريق.

وأكد "فريق إنجاد" في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، مصحوباً بمقطع فيديو، أن المفقود عُثر عليه وهو بصحة جيدة، موجهًا الشكر لمن شاركوا في البحث عنه.

وكان فريق إنجاد، أعلن عن انطلاق عدد من أعضاء الفريق بعد ورود بلاغ عاجل عن مفقود بالقرب من الشميسي التابعة لمنطقة مكة المكرمة.