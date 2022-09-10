القيادة تهنئ الملك تشارلز بمناسبة اعتلائه العرش بريطانيا.. وتشيد بمكانة العلاقات

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لصاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث بمناسبة اعتلائه العرش في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.

وقال الملك المفدى:" يسرنا بمناسبة اعتلائكم العرش في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، أن نبعث لجلالتكم أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، كما يسرنا أن نشيد بمكانة العلاقات التي تجمع بلدينا، مؤكدين لكم حرصنا على توثيق التعاون الثنائي لما فيه مصلحة بلدينا وشعبينا الصديقين. متمنين لجلالتكم موفور الصحة والسعادة، ولبلدكم الصديق اطراد التقدم والازدهار".

من جانبه؛ بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لصاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث بمناسبة اعتلائه العرش في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية .

وقال سمو ولي العهد : "يسعدني بمناسبة اعتلائكم العرش في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية ، أن أعرب لجلالتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولبلدكم الصديق المزيد من التقدم والرقي.