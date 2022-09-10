غوتيريش عن الفيضانات في باكستان: “لم أشاهد يوما كارثة مناخية بهذا الحجم”

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم السبت، إنه "لم يشاهد يوما كارثة مناخية بهذا الحجم"، وذلك في إشارة للفيضانات في باكستان.

وكشفت منظمة الصحة العالمية أن حجم الأزمة الإنسانية في المناطق المتضررة من الفيضانات في باكستان "غير مسبوق"، حيث تضرر أكثر من 33 مليون شخص، وتضرر أو دمر أكثر من مليون منزل، ونزح أكثر من 600 ألف شخص داخلياً في المخيمات، وتضرر أكثر من 1460 مرفقاً صحيا.

في السياق؛ قال ممثل منظمة الصحة العالمية في باكستان، الدكتور باليثا ماهيبالا: "لقد أثرت الفيضانات بشدة على حياة الملايين في باكستان. نحن نعمل حالياً مع السلطات الوطنية لضمان الوصول إلى الرعاية الصحية والإمدادات الطبية، والتخفيف من مخاطر تفشي الأمراض، وتنسيق الاستجابة لضمان سد الثغرات الحرجة، والاستعداد لأي تدهور في الوضع خلال الأسابيع المقبلة."