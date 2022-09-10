إعلامي يطالب بتوقيع عقوبة على لاعب الرائد بعد البصق على أحمد حجازي

شهدت المباراة التي جمعت فريق الاتحاد أمام نظيره الرائد، ظهور بابلو سانتوس، مدافع الرائد، وهو يبصق على أحمد حجازي، مدافع فريق العميد، وينتظر الشارع الرياضي السعودي، إصدار لجنة الانضباط والأخلاق، عقوبة على هذا اللاعب.

وفاز فريق الاتحاد على نظيره الرائد بهدف دون رد سجله أحمد حجازي في الـ66، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الجمعة، على ملعب الملك عبدالله الرياضية، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من بطولة الدوري السعودي.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، خلال الساعات القليلة الماضية أظهر بابلو سانتوس، مدافع الرائد وهو يبصق على أحمد حجازي، بعد تسجيله هدف الفوز الوحيد لصالح للعميد في الدقيقة الـ66.

وعلق الإعلامي هتان النجار، على مقطع فيديو الذي ظهر لاعب الرائد وهو يبصق على أحمد حجازي، قائلً على صفحته بـ«تويتر»: «‏‏‏‏‏إلى لجنة الانضباط مع التحية.. أكفونا شر العبث الحاصل في ملاعبنا.. والبصق بات عادة وكأنه لم يرتدع من عقوبة زميله».

وأضاف: «أين كانوا في غرفة تقنية الفيديو.. يبدو أنهم انشغلوا بالهدف كثيرا، الناقل التلفزيوني قدم الدليل على طبق من ذهب».