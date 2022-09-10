تشافي يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة قادش في الدوري الإسباني

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره قادش مساء اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

ويظهر هيكتور بيليرين الوافد الجديد للبارسا لأول مرة في تشكيل النادي الكتالوني، بينما يلعب جيرارد بيكيه أساسيًا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من البولندي روبرت ليفاندوفسكي، عثمان ديمبيلي، أنسو فاتي، جويل كوندي، بيدري، إريك جارسيا والوافد الجديد ماركوس ألونسو.

ويقود الهجوم كل من فيرانس توريس، ممفيس ديباي والبرازيلي رافينيا حيث جاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: تيرشتيجن

خط الدفاع: بيليرين، بيكيه، أراخو، بالدي

خط الوسط: دي يونج، بوسكيتس، جابي

خط الهجوم: رافينيا، ديباي، توريس