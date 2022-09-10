لماذا لا يتم حظرها؟ جدل بين «الصحة» و«الغذاء والدواء» بسبب «المشروبات الغازية» #عاجل

شهد موقع التدوين المصغر «تويتر» جدلا اليوم (السبت) بين وزارة «الصحة» وهيئة «الغذاء والدواء» حول مدى أمان المشروبات الغازية.

البداية جاءت بتصريحات منسوبة لعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، وتناقلتها حسابات متعددة، قال فيها إن «المشروبات الغازية ضررها يتزايد.. فالعلبة الواحدة تحتوي على نحو 11 ملعقة سكر لتغطية شدة الأحماض الضارة»..

لترد الهيئة على أحد المتابعين الذين تساءلوا عن سبب عدم حظرها، قائلة أن «جميع المكونات المستخدمة في المشروبات الغازية تعتبر آمنة وتم تقييمها من جهات دولية موثوقة، والضرر الناتج عن هذه المشروبات هو بسبب زيادة الاستهلاك وانخفاض قيمتها التغذوية».

لكن الأمر أثار حفيظة بعد المغردين الذين تفاعلوا مع حساب «الصحة 937»، ليجيب الوزارة بأنه «ينصح بتجنب المشروبات الغازية قدر الإمكان».

وعلل «حساب الصحة» ذلك بأن المشروبات الغازية «تحتوي على كميات عالية من السكر والأحماض، وتزيد من احتمالية الإصابة بالسمنة والأمراض المزمنة».

لكن التصريحات المتضاربة لم تجب على أسئلة المتابعين الذين سرعان ما عبروا عن عدم رضاهم عن التضارب.. مطالبين بتوضيح نهائي حول المنتجات المذكورة.