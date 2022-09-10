بايرن ميونخ يسقط في فخ التعادل أمام شتوتجارت بالدوري الألماني

فرط فريق بايرن ميونخ فى الحفاظ على فوز مهم على ضيفه شتوتجارت لتنتهى المواجهة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، فى المباراة التى جمعتهما عصر اليوم على ملعب "إليانز آرينا"، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الألماني.

افتتح الفرنسي الصاعد ماتيس تيل مهاجم بايرن ميونخ التهديف فى الدقيقة 36 من عمر المباراة، فى أول مباراة يشارك فيها أساسيا، ليفتتح سجل أهدافه مع البافارى، وأضاف جمال موسيالا الهدف الثانى فى الدقيقة 60 من عمر المباراة

بينما سجل كريس فيهريش هدف شتوتجارت فى الدقيقة 57 ، ثم أدرك سيرهو جيراسي التعادل للضيوف فى الدقيقة 92 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة ارتقى الفريق البافارى لصدارة جدول ترتيب الدورى الألمانى مؤقتا برصيد 12 نقطة، حيث حقق 3 انتصارات بالإضافة إلى 3 تعادلات، بينما تراجع شتوتجارت إلي المركز 13 برصيد 5 نقاط.