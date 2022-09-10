أخبار الرياضة

مركز التحكيم الرياضي يعلن موافقته على طلب تنحي المحكم سلطان الصامل عن قضية #الاتحاد و #النصر

10 سبتمبر 2022 · < 1 minute

أعلن مركز التحكيم الرياضي موافقته على طلب تنحي المحكم سلطان الصامل عن قضية الاتحاد والنصر.