لجنة عشوائيات جدة: الانتهاء من إزالة 30 حياً من أصل 32 حياً عشوائياً

تواصل لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة أعمالها حسب الخطة التنفيذية والجدول الزمني المعلن، حيث شرعت اليوم في فصل الخدمات عن المناطق العشوائية في "العدل والفضل"، وذلك تمهيداً لبدء أعمال الإزالة المقررة بتاريخ 1 أكتوبر.

وأكدت اللجنة مواصلة تقديم خدماتها لسكان هذه الأحياء من خلال مقر اللجنة أو الموقع الإلكتروني لأمانة محافظة جدة، ومن أبرزها: خدمات نقل العفش، والسلال الغذائية، وخدمات التسكين الدائم، والتسكين المؤقت لحين تسلّم التعويض أو السكن الدائم، وخدمة التقديم على التعويض.

يذكر أن لجنة الأحياء العشوائية تستهدف من مشروع تطوير هذه الأحياء تحسين جودة الحياة وتسهيل وصول السكان لجميع الخدمات الضرورية، ومن أبرزها الخدمات الصحية والتعليمية والإسكان.