لندن.. احتجاجات بعد مقتل شاب من أصول أفريقية بعيار ناري أطلقه شرطي

نظم المئات احتجاجات أمام مقر شرطة لندن ، بعد مقتل شاب من أصول أفريقية بعيار ناري أطلقه شرطي، وطالبت عائلته بفصل المسؤول عن مقتله.

وكان أحد رجال الشرطة في لندن أطلق عيارا ناريا على كريس كابا البالغ من العمر 24 عاما داخل سيارته مساء الإثنين الماضي؛ ما أدى إلى وفاته بعد نقله إلى أحد المستشفيات.

وقال المكتب المستقل لمراقبة سلوك الشرطة، إن رجل الشرطة أطلق عيارا ناريا على كريس كابا الذي لم يكن مسلحا، مضيفا أنه توفي ليلا في المستشفى.

وطالبت عائلة كابا بفتح تحقيق لكشف ملابسات مقتله، وتساءلت في بيان عما إذا كريس كابا كان ليموت «لو لم يكن أسود».