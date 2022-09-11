“أوابك”: الطلب العالمي على النفط يرتفع إلى 100.6 مليون برميل يومياً

تشير التقديرات الأولية إلى انخفاض الطلب العالمي على النفط خلال الربع الثاني من العام الحالي ليصل إلى نحو 98.3 مليون برميل/يوم، بنسبة تراجع بلغت 1% مقارنة بمستويات الربع السابق، وذلك وفقا لتقرير التطورات البترولية في الأسواق العالمية الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك".

وكشف التقرير عن انخفاض طلب دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة 0.7% ليصل إلى نحو 45.5 مليون برميل / يوم، كما انخفض طلب باقي دول العالم بنسبة 1.2% ليصل إلى نحو 52.8 مليون برميل / يوم.

ورجحت المنظمة، ارتفاع الطلب العالمي على النفط خلال الربع الثالث من العام الحالي ليصل إلى نحو 100.6 مليون برميل/ يوم، حيث يتوقع ارتفاع طلب مجموعة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى نحو 47 مليون برميل/ يوم، كما يتوقع ارتفاع طلب باقي دول العالم إلى نحو 53.6 مليون برميل / يوم.

وتراجع المتوسط الشهري لسعر سلة خام "أوبك" خلال شهر يوليو 2022 إلى 108.32 دولار للبرميل، بنسبة انخفاض تبلغ نحو 8% مقارنة بالشهر السابق، بينما تشير توقعات المنظمة إلى ارتفاع المتوسط السنوي لسعر سلة الخام في 2022 إلى 105.71 دولار للبرميل، أي بنسبة زيادة تبلغ 51.3% مقارنة بعام 2021.

وأوضح التقرير أن متوسط أسعار سلة خامات أوبك ارتفع خلال شهر يونيو 2022 بنسبة 3.3% بما يعادل 3.8 دولار للبرميل، مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى 117.7 دولار للبرميل.

ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى استمرار قوة أساسيات سوق النفط وسط ارتفاع الطلب من قبل مصافي التكرير، تزامناً مع هوامش الأرباح المرتفعة، فضلاً عن تعطل الإمدادات في العديد من مناطق الإنتاج الرئيسية بما في ذلك ليبيا والإكوادور، والإضراب المخطط له في قطاع النفط في النرويج، واحتمال ارتفاع الطلب على النفط في الصين في ظل التخفيف التدريجي لإجراءات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا، وأخيراً مؤشرات الطلب القوي على وقود النقل البرى خلال موسم القيادة الصيفي