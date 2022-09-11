صندوق الاستثمارات العامة الأوفر حظاً لشراء حصة في امتياز “#ستاربكس” #عاجل

كشفت مصادر مطلعة أن صندوق الاستثمارات العامة المرشح الأوفر حظًا لشراء حصة أقلية في امتياز ستاربكس التابع لمجموعة الشايع الكويتية.

ووفقا لـوكالة “بلومبيرغ” قالت المصادر إن صندوق الاستثمارات العامة، الذي وصل حجم أصوله إلى 620 مليار دولار، يقود مجموعة من المستثمرين الذين يتنافسون للحصول على حصة في الشركة، ويمكن أن يتوصلوا إلى اتفاق في الأسابيع المقبلة.

فيما أشار أحد المصادر إلى أن شركات الأسهم الخاصة قد تستثمر في ديون الشايع إلى جانب صندوق الاستثمارات العامة.

وأكدت شركة الشايع، التي تعمل مع جيه بي مورغان تشيس وشركاه، إلى أن تقديراتها لقيمة المجموعة تبلغ 15 مليار دولار، لكن المشترين المحتملين توقعوا عطاءات تقترب من 11 مليار دولار.