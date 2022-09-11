القيادة تهنئ ويليام روتو بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في كينيا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيد الدكتور ويليام روتو، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية كينيا.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية كينيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة بهذه المناسبة، للدكتور ويليام روتو.

وعبر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب جمهورية كينيا الصديق المزيد من التقدم والرقي.