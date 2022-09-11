مؤشر الإنتاج الصناعي يرتفع 17.7% في يوليو 2022

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نتائج مؤشر الإنتاج الصناعي لشهر يوليو من عام 2022م.

وأظهرت نتائج النشرة ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر يوليو 2022م بنسبة “17.7%” مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2021م؛ وذلك نتيجة للارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر والصناعة التحويلية وإمدادات الكهرباء والغاز.

ويتضح من خلال نتائج النشرة الشهرية للمؤشر ارتفاع الرقم القياسي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر لشهر يوليو 2022م بنسبة “14.1%” مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2021م، كما ارتفع نشاط الصناعة التحويلية شهر يوليو 2022م بنسبة 32.6% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق 2021م، وظهر نشاط إمدادات الكهرباء والغاز مرتفعًا أيضًا بنسبة 5% مقارنة بشهر يوليو2021.