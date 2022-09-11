الإعصار “مويفا” يقترب من سواحل اليابان

حذر مسؤولو الطقس في اليابان من إعصار قوي يقترب من محافظة أوكيناوا جنوبي البلاد، مشيرين إلى أن الإعصار "مويفا" قد يتسبب في هبوب رياح قوية وهيجان البحار في بعض المناطق.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أن مويفا كان يتحرك باتجاه الشمال الغربي فوق المياه جنوب أوكيناوا صباح اليوم، وأن العاصفة كانت تسير بسرعة 15 كيلومترا في الساعة.

وتتوقع الوكالة أن تزداد قوة مويفا بينما يتحرك باتجاه الشمال الغربي.. وترجح السلطات أن تقترب العاصفة من جزر ساكيشيما غدا الإثنين على أقرب تقدير.

ويشير المسؤولون إلى أن العاصفة تتحرك ببطء، ما يعني أن الأحوال القاسية ستستمر لفترة طويلة.. محذرين من أن ارتفاع الأمواج قد يصل إلى 10 أمتار حول منطقتي يائياما وميياكوجيما.

وفي 31 أغسطس الماضي، ضرب إعصار هينامنور المحمل بالرياح الشديدة جزر اليابان الجنوبية الغربية.. مسجلا سرعة رياح تقدر بحوالي 180 كيلومترا في الساعة.

وشهدت اليابان العديد من الأعاصير منها إعصار/شانتو/ الذي ضرب عام 2021 وسط وشرق اليابان في المناطق الواقعة قبالة ساحل المحيط الهادي، وأسفر عن إصابة ستة أشخاص.