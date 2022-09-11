المملكة تحقق إكتفاء ذاتيا من منتجات الألبان وبيض المائدة

أظهرت نتائج نشرة الإحصاءات الزراعية، أن منتجات الألبان الطازجة شكلت 121 في المائة، كأعلى نسبة اكتفاء ذاتي من المنتجات الحيوانية في المملكة لعام 2021، يليها بيض المائدة بنسبة بلغت 112 في المائة، وبلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك 40 في المائة لنفس العام، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

أما فيما يخص الثروة النباتية فقد جاءت التمور في المرتبة الأولى، بنسبة اكتفاء ذاتي بلغت 118 في المائة، وبكمية إنتاج محلي بلغت 566,1 ألف طن لعام 2021، بينما بلغت نسب الإكتفاء الذاتي لمحصول الطماطم 77 في المائة ومحصول البصل 52 في المائة.