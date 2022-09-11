انطلاق مزاد اللوحات المميزة عبر منصة “أبشر”

انطلق اليوم (الأحد)، مزاد اللوحات الإلكتروني الذي تقيمه الإدارة العامة للمرور عبر منصة "أبشر"؛ لتمكين الراغبين من شراء اللوحات المميزة.

وأوضحت أن المزاد سيستمر حتى الأربعاء المقبل 14 سبتمبر الجاري، ويتضمن لوحات لمركبات متنوعة لمركبات خصوصية، ونقل خاص، ودراجات نارية.

وأبانت أن أبرز اللوحات كانت خصوصي (د د د 9000)، و( د ل ع 2222)، و(د و م 4)، ونقل خاص (ب ك ا 9)، و(ب س ن 4444)، ودراجات نارية (ر ر 55)، و(س ط 999).

ويمكن المشاركة في المزاد من خلال الدخول على منصة "أبشر"، واختيار خدمات من تبويب "خدماتي"، ثم اختيار المرور، وأخيراً خدمة "مزاد اللوحات الإلكتروني".