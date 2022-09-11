المبعوث الأمريكي باليمن : لابد من وضع حد لممارسات الحوثيين

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص لليمن، تيم ليندركينج، أنه لا بد من وضع حد لتصفية الحسابات التي يمارسها الحوثيون في اليمن.

وأكد أن مليشيات الحوثي قامت بخرق الهدنة في اليمن بشكل متكرر، لافتًا إلى أنه لابد من إيجاد أرضية مشتركة لتحقيق اتفاق سياسي بمشاركة جميع الأطراف.

وأوضح أن الهدنة خفّضت عدد الضحايا وأسهمت في فتح الطرقات وتسديد الرواتب، وأن أمريكا والأمم المتحدة وحلفاءها أحرزوا تقدماً كبيراً على صعيد تثبيت الهدنة في اليمن، وأن العمل جارٍ على توسيع اتفاق الهدنة في اليمن.

وأضاف أن الولايات المتحدة تسعى لتوسيع آفاق الهدنة وإحلال السلام في اليمن، مؤكدًا أن الأطراف اليمنية جميعها باتت تدرك أن لا حل عسكريَّ في اليمن.

وأعرب عن أمله في أن تستمر إيران في دعم الحل السياسي في اليمن، مشيرًا إلى أنه لا يمكن ولن يتم السماح لإيران أن تربط بين الملف النووي والأزمة في اليمن.