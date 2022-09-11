«ساهم» تحصل على تصريح هيئة سوق المال في التقنية المالية

وافقت هيئة سوق المال على طلب تصريح تجربة التقنية المالية المقدم من شركة منصة ساهم المالية لإنشاء منصة توزيع صناديق الإستثمار و صناديق الإستثمار العقاري في المملكه العربية السعودية .

و بهذه المناسبه قدم رئيس مجلس ادارة شركة منصة ساهم الماليه المهندس مازن بن محمد الداوود شكره الجزيل للهيئة على ماتقوم به من دور ملموس في تطور الإستثمار في الأسواق المالية و خاصة التحول الرقمي فيها مما جعل المملكه من ضمن افضل اسواق الإستثمار المالي .

وذكر بأن المملكه لديها فرص واعده في كثير من الفرص الاستثمارية و خاصه الإستثمار في التطوير العقاري التي لم تكن متاحه لكافة فئات المجتمع و هنا يأتي دور منصة ساهم بتوفير تجربة رقمية فريدة تتيح لمواطني و مقيمي المملكه خلال ثواني و في اي وقت و في اي مكان من خلال التطبيق او الموقع الإلكتروني للإستثمار في مشاريع التطوير العقاري و بمبالغ تبدأ من ألف ريال سعودي فقط و نستهدف اطلاق الخدمه خلال الربع الرابع من السنه الميلادية الحالية مع شركائنا المتميزين من مدراء الصناديق و المطورين العقاريين حتى نوفر خيارات و فرص استثمارية ذات جوده عالية تلبي طموح عملائنا مع ايضاح المخاطر الاستثمارية فيها .

كما علق نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور معاذ بن عبدالعزيز الماجد بأن منصة ساهم المالية تعمل وفق ضوابط و اشتراطات هيئة سوق المال لتوفير حوكمة تحفظ حقوق المتعاملين بكل شفافية و نحرص على استمرارية تطوير السياسات الداخلية و الإجراءات لمواكبة فرص تطوير الحوكمة و متطلبات هيئة سوق المالية المستقبلية .