جامعة نجران تعلن عن توفر #وظائف_شاغرة “صحية”

أعلنت جامعة نجران عن حاجتها لشغل عدداً من الوظائف الصحية للجنسين على وظائف (طبيب نائب ـ طبيب مقيم ـ صيدلي) بنظام التعاقد للعام الجامعي 1444هـ، حيث ترغب في شغلها بكفاءات وطنية مؤهلة علمياً وعملياً. وذلك اعتبارًا من يوم الأثنين الموافق 16/02/1444هـ ولمدة خمسة أيام.

واشترطت الجامعة على من يرغب التقديم على الوظائف الشاغرة أن يكون سعودي الجنسية، و حسن السيرة والسلوك، وأن يكون لائق طبياً وأن لا يكون المتقدم او المتقدمة سبق فصله من أي جهة أخرى، كذلك أن يكون متقناً للغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة وأن يجتاز المقابلة الشخصية والاختبارات المعدة.

كما اشترطت الجامعة أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلاً على المؤهلات العلمية من جامعة سعودية أو من جامعة خارجية معترف بها.

ودعت الجامعة المتقدمين إلى ارفاق معادلة المؤهلات العلمية في حال تحصل عليها من جامعة خارجية مع إرفاق شهادة تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للوظائف الصحية والفنية سارية المفعول، إضافة إلى إرفاق صورة من الخبرات العملية إن وجدت و صورة من الهوية الوطنية سارية المفعول و صورة مصدقة من الوثيقة والسجل الأكاديمي لكل من درجة (البكالوريوس – الزمالة – الدكتوراه)، وفي حال حصل المتقدم أو المتقدمة على المؤهل من جامعة خارجية فيتم ارفاق (صورة معتمدة من معادلات الوثائق).

ونوهت الجامعة على المتقدمين بضرورة رفع كافة المستندات عبر الموقع الإلكتروني من خلال الرابط التالي:

https://academyjobs.nu.edu.sa/JobsOffersList.aspx، مشيرة إلي أنه سيتم استبعاد طلبات التقديم غير المستوفاة، ولن ينظر في أي مستندات يتم تقديمها مناولةً لمقر الجامعة.