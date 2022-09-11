بعد خسارة نهائى أمريكا للتنس.. أنس جابر: لن أتوقف عن الكفاح للتتويج ببطولة كبرى

أكدت لاعبة التنس التونسية أنس جابر أنه سيكون من الصعب عليها تقبل الهزيمة فى نهائي أمريكا المفتوحة أمام البولندية إيجا شفيونتك، مشددة على أنها ستواصل الكفاح من أجل التتويج بلقب بطولة كبرى، حيث أبدت قناعتها بأن نهائيات كثيرة تنتظرها.

وأضافت أنس جابر، فى مؤتمر صحفى بعد خسارتها نهائي أمريكا المفتوحة، التى فازت بها شفيونتك المصنفة الأولى عالميا، أن "خسارة نهائي ويمبلدون كانت صعبة وهذه الهزيمة ستكون صعبة أيضًا".

وتابعت أنس جابر، "سوف أرى إذا كنت سأتمكن من النوم.. لكن الفوز والهزيمة جزء من التنس.. استغرق الأمر وقتًا حتى توجت بأول لقب احترافى ويستغرق تتويجي بلقب بطولة كبرى وقتا أيضا، لن أتوقف عن الكفاح.. بالتأكيد سأبلغ نهائى آخر.. أنا واثقة من أننى سأتطور وأنه تنتظرى نهائيات كثيرة"، وذلك حسب ما نشرته شبكة "سكاى نيوز".

وأكدت أنس جابر، التي سترتقي للمركز الثاني في تصنيف لاعبات التنس المحترفات الصادر، الاثنين، أنها ستستريح لبضعة أيام قبل أن تبدأ في تحليل ما حدث في النهائي أمام شفونتيك، التي اعتبرت أنها "لعبت أفضل في اللحظات الصحيحة".