ريال مدريد يكتسح ريال مايوركا برباعية في الدوري الإسباني

حقق فريق ريال مدريد، الفوز أمام نظيره ريال مايوركا، برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإسباني.

سجل رباعية ريال مدريد كلا من، فالفردي بالدقيقة 45، فينيسيوس جونيور بالدقيقة 72، رودريغو بالدقيقة 89، أنطونيو روديغير بالدقيقة 93، في المقابل أحرز موريكي هدف اللقاء الوحيد لفريق ريال مايوركا بالدقيقة 35.

تبادل الفريقان السيطرة على مجريات المباراة في منطقة وسط الملعب، لكن ريال مدريد كان الأكثر خطورة وشراسة ونجح في الفوز وحصد نقاط المباراة الـ3 لصالحه.

وبتلك النتيجة، يحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة، بينما تواجد ريال مايوركا بالمركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط.