عاجل .. ضبط 249,779 قرصا مخدرا في ميناء جدة الإسلامي مخبأة بطريقة شيطانية

أحبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات محاولة تهريب (249,779) قرص إمفيتامين مخدر مخبأة داخل معدة حفر هيدروليكية، بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة الإسلامي.

وأكد حساب مكافحة المخدرات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر القبض على مستقبلها وهو مواطن من الرياض وجرى إيقافه واتخاذ الاجراءات اللازمة وتحويله للنيابة العامة

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