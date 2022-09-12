“#الجوازات” تحدد شروط إصدار #تأشيرة خروج نهائي للعمالة المنزلية خلال فترة التجربة

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أنه يمكن الاستفادة من خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالة المنزلية عبر “أبشر” وذلك خلال فترة التجربة ومدتها 90 يوما.

وأكدت المديرية أن تلك الخدمة تمكن أصحاب العمل من إصدار تأشيرات الخروج النهائي للعمالة المنزلية، التي لم يصدر لها هوية مقيم وفق عدد من الشروط.

وتضمنت الشروط ألا يتجاوز مجموع عدد العمالة المنزلية وغير المنزلية أكثر من 100 عامل، وألا يكون العامل مسجلاً كمتوفى أو متغيب عن العمل أو خارج المملكة.

ويشترط أيضا خلو سجل العامل من المخالفات المرورية، بالإضافة إلى ضرورة أن تكون صلاحية جواز سفر العامل 60 يوماً أو أكثر.