مصر.. مقتل آخر قائد لتنظيم “#داعش” ونائبه في مداهمة بسيناء

في ضربة قاصمة، تمكن اتحاد قبائل سيناء وبمعاونة الجيش المصري من قتل آخر قائد لتنظيم داعش ونائبه بشمال سيناء.

وأعلن مصدر قبلي ، مقتل الأمير والقائد الأخير لتنظيم داعش ومساعده الملقب بوزير الحرب في جهود مشتركة لأبناء القبائل والجيش- وفقا لـ"العربية"-.

كما بين أنه تمت مداهمة وكر للتنظيم في شمال سيناء وخلال المداهمة دارت اشتباكات مع عناصر التنظيم، أسفرت عن مقتل كل من أحمد سليمان عودة والملقب بالشايب، وهو قائد التنظيم ويونس سليم سالم القرم نائب الأمير والمعروف بوزير الحرب، مشيراً إلى أن القياديين القتيلين من الرعيل الأول للجماعات المتطرفة.

و أوضح أن قائد التنظيم المقتول أحمد سليمان عودة كان مسؤول التمويل والإمداد في داعش قبل أن يحصل على إمارة التنظيم بالقوة وبعد تمكنه من قتل اثنين من قيادات التنظيم البارزين.