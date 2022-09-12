انخفاض أسعار #النفط.. وخام “#برنت” يسجل 91 دولاراً للبرميل

انخفضت أسعار النفط، في بداية تعاملات اليوم الإثنين، تزامنًا مع توقعات بزيادة سعر الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا، واستمرار قيود فيروس كورونا في الصين.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بمقدار (1.28) دولار، بنسبة (1.4%) لتسجل (91.56) دولار للبرميل، بعد أن استقرت على ارتفاع (4.1%) يوم الجمعة الماضي.

كما تراجعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار (1.34) دولار، بنسبة ( 1.5%)، لتسجل (85.45) دولار للبرميل، بعد ارتفاعه (3.9%) يوم الجمعة الماضي.

وكانت مجموعة دول «أوبك+» أعلنت الأسبوع الماضي، عن خفض الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يوميا.