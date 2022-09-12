تسبب في أضرار كبيرة.. مصرع ثلاثة أشخاص في إعصار ضرب شرق روسيا

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم ، جراء إعصار "هينامنور" الذي ضرب مناطق بالشرق الأقصى الروسي خلال الأيام الماضية.

وأفاد أوليغ كوجيمياكو حاكم إقليم بريموريه في تصريح له اليوم ، بأن الإعصار كان قصيرا ولكنه شديد للغاية ، وإنه مر بسرعة، وتسبب في أضرار كبيرة ، ما تسبب بمصرع ثلاثة أشخاص.

وأوضح أن رجلا لقي مصرعه داخل سيارة غرقت ، فيما جرفت السيول امرأتين .

وكانت السلطات الروسية قد أعلنت في وقت سابق حالة طوارئ في ست بلدات في الإقليم بسبب الإعصار .. موضحة أن الأمطار الغزيرة التي تسبب فيها الإعصار، غمرت 991 بيتا، و1072 قطعة أرض منزلية، وألحقت أضرارا بـ 34 جسرا .

وفي 31 أغسطس الماضي، ضرب إعصار هينامنور المحمل بالرياح الشديدة جزر اليابان الجنوبية الغربية.. مسجلا سرعة رياح تقدر بحوالي 180 كيلومترا في الساعة.