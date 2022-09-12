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#الأحوال_المدنية تعلن عن توفر #وظائف_شاغرة للنساء

متابعات الوئام
12 سبتمبر 2022 · 2 minutes

أعلنت وزارة الداخلية بعض الوظائف الشاغرة في الأحوال المدنية للنساء بالمملكة، وللحصول على فرصة مميزة للعمل داخل الأحوال المدنية، يمكن التقديم عبر منصة أبشر الإلكترونية.

 

الشروط المطلوبة في المتقدمات

– أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

 

– ألا يزيد عمر المتقدمة على 35 عامًا، ولا يقل عن 25 عامًا.

 

– ألا تكون المتقدمة متزوجة من رجل غير سعودي.

 

– أن تكون حاصلة على شهادة حسن سير وسلوك.

 

– أن يتناسب طول المتقدمة مع وزنها، ولا يقل طولها عن 106 سم.

 

– ألا يكون قد سبق الحكم عليها بأي أحكام مخلة بالشرف والأمانة.

 

– الحصول على مؤهل بتقدير جيد، مُعتَرف به منه وزارة التعليم السعودية.

 

– ألا يكون قد سبق طردها من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.

 

– أن تكون للمتقدمة بطاقة هوية وطنية سارية المفعول.

 

– أن تجتاز المتقدمة الاختبارات والمقابلات التي توفِّرها الأحوال المدنية للقبول.

 

– لا بدّ من حصولها على شهادة البكالوريوس في أحد التخصصات المطلوبة.

 

– أن يتوافق الطول والوزن مع المعايير الصحية المطلوبة.

 

الأوراق المطلوبة للتقديم 

– إحضار صورة من بطاقة الهوية.

 

– وجود السيرة الذاتية.

 

– تحديد العنوان الوطني للمتقدمة.

 

– إحضار صورة من المؤهل الدراسي.

 

– إرسال جميع الأوراق والمستندات المطلوبة.

 

الرتب والمؤهلات العلمية 

– تُعيَّن النساء في رتبة “جندي”.

 

– يُشترط على المتقدمة لرتبة “جندي أول” الحصول على الثانوية العامة وشهادة الدبلوم لمدة سنة واحدة.

 

– لا تحتاج رتبة الجندي العادي سوى مؤهل الثانوية العامة.

 

طريقة التقديم في وظائف الأحوال 

– الدخول على منصة “أبشر” للتوظيف.

 

– الضغط على تبويب التوظيف.

 

– تحديد الوظائف المتوافرة.

 

– الضغط على إجراءات الأحوال.

 

– الضغط على الموافقة على جميع الشروط.

 

– اكتبي جميع البيانات المطلوبة وتأكدي من كتابتها بطريقة صحيحة وبدقة.

 

– الضغط على تبويب موافق، وستظهر لك صفحة بها جميع المعلومات الخاصة بالمتقدمة.

 

– الضغط على الصفحة التالية ستجدين الرغبات.

 

– كتابة جميع البيانات الخاصة بالمؤهلات العلمية وكذلك الدورات الحاصلة عليها.

 

– التأكد بعدها من صحة البيانات المدخلة.

 

– سيظهر لكِ رقم الطلب، وكل ما عليكِ هو طباعته.

 

 