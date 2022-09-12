أعلى مستوى في 4 عقود.. ارتفاع التضخم في الدنمارك

ارتفع التضخم في الدنمارك إلى أعلى مستوياته في أربعة عقود، مع صعود أسعار الغذاء والطاقة، مما يهدد النمو الاقتصادي للبلاد.

وأظهرت البيانات الصادرة الإثنين ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 8.9% خلال أغسطس على أساس سنوي، في أسرع وتيرة منذ أوائل عام 1983، بعدما ارتفع 8.7% في يوليو.

وذلك بعدما قلصت الحكومة الدنماركية قبل أسبوعين توقعاتها لنمو الاقتصاد للعامين الحالي والمقبل، مع تأثير ارتفاع التضخم على القدرة الشرائية وسوق العمل.

وأشارت تقديرات وزارة المالية إلى أن معدل التضخم سيرتفع في المتوسط إلى 7.3% هذا العام، ثم يتباطأ إلى 3.3% في عام 2023.