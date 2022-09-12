أسعار الذهب ترتفع وسط توقعات تباطؤ التضخم الأمريكي

صعدت أسعار الذهب خلال تعاملات الإثنين تزامنًا مع تراجع الدولار الأمريكي، حيث يقيم المستثمرون توقعات التضخم وتأثيرها على قرار الاحتياطي الفيدرالي المقبل.

ويتجه تركيز الأسواق نحو مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة المنتظر صدوره غدًا الثلاثاء، والذي من المتوقع تباطؤه إلى 8.1% على أساس سنوي في أغسطس، من 8.5% في يوليو.

وأنهى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الجمعة الماضية فترة التعليقات العامة قبل اجتماع السياسة النقدية للبنك الأسبوع المقبل، مع تزايد الدعوات لزيادة أخرى كبيرة في أسعار الفائدة من أجل مكافحة ارتفاع التضخم ودفعه إلى المستهدف 2%.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.45% إلى 1736.10 دولار للأوقية، في تمام الساعة 10:40 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، كما زاد سعر التسليم الفوري بنسبة 0.4% إلى 1724.19 دولار للأوقية.

وصعدت أيضًا العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر 1.67% إلى 19.08 دولار للأوقية، كما ارتفع سعر البلاتين للتسليم الفوري 1.23% إلى 891.86 دولار، بينما استقر سعر البلاديوم عند 2173.08 دولار.

على جانب آخر، تراجع مؤشر الدولار - الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية - بنسبة 0.93% إلى 107.96 نقطة.