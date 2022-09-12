ارتفاع اليورو مقابل الدولار إلى أعلى مستوياته في أكثر من 3 أسابيع

ارتفع اليورو خلال تعاملات الإثنين مقابل الدولار بأكثر من 1% بدعم من تقارير عن استعادة أوكرانيا السيطرة على بعض الأراضي من روسيا، إلى جانب التوقعات بشأن الاستمرار في رفع المركزي الأوروبي للفائدة.

وحسبما نقلت "بلومبرج"، قال رئيس المركزي الألماني "يواكيم ناجل" أنه يجب اتخاذ المزيد من الخطوات الواضحة مثل زيادة أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، في حال ظلت صورة التضخم كما هي.

وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة مقابل نظيرتها الأمريكية بنسبة 1.29% إلى 1.0172 دولار، في تمام الساعة 11:01 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، عند أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أسابيع.

ورغم ارتفاع اليورو إلا أنه لا يزال منخفضًا بأكثر من 11% هذا العام، في ظل أزمة الطاقة التي أضرت بتوقعات نمو المنطقة، هذا ويتوقع كل من "جيه بي مورجان تشيس" وساكسو بنك" تراجع اليورو إلى مستوى 95 سنتًا بنهاية العام.