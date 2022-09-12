بزيادة 14 %.. “الموانئ” تحقق ارتفاعاً في أعداد الحاويات المُناولة خلال شهر أغسطس الماضي

حققت الهيئة العامة للموانئ، ارتفاعاً في أعداد حاويات المُناولة خلال شهر أغسطس 2022م لتصل إلى 942,621 حاوية بزيادة نسبتها 14.46% مقارنة بذات الشهر لعام 2021م، التي بلغت خلاله 823,542 حاوية.

وشهدت حاويات المناولة الصادرة زيادة نسبتها 21.92% لتصل إلى 218,375 حاوية مقارنة بـ 179,238 حاوية في العام الماضي، كما حققت الحاويات الواردة ارتفاعاً نسبته 31.74% لتصل إلى 235,449 حاوية مقارنة بـ179,047 حاوية في عام 2021م، كما سجلت حاويات المسافنة ارتفاعاً نسبته 4.93% لتصل إلى 488,181 حاوية مقارنة بـ 465,234 حاوية في الفترة المماثلة من العام السابق.

ويأتي ذلك انعكاساً للنجاحات التي أحرزتها "الموانئ السعودية" على إثر إطلاق مبادراتها الرامية لتطوير القطاع البحري وتحسين الكفاءة التشغيلية وتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية بإعادة هندسة الإجراءات، وكذلك تعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص من خلال زيادة الخطوط الملاحية وإنشاء مناطق لوجستية متكاملة، فضلاً عن إطلاق مبادرة الموانئ الذكية التي تستهدف أتمتة العمليات وتحسين تجربة العميل باستخدام أحدث التقنيات.

وعملت "موانئ" في هذا الإطار على زيادة التعاون مع المستفيدين والجهات ذات العلاقة كافة لمعالجة التحديات وإيجاد أفضل الحلول لها لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، تماشياً مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية لإحداث تحولٍ نوعي يُرسخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط بين القارات الثلاث.

وسجلت إجمالي الأطنان المُناولة ارتفاعًا ملحوظاً بلغت نسبته 17.39% لتصل إلى 29,342,656 طناً، مقابل 24,996,083 طناً في شهر أغسطس لعام 2021م، وذلك في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على استمرار وتيرة الأداء المتميز ورفع الكفاءة التشغيلية في قطاع الموانئ بفعالية وموثوقية.

وفي ذات النحو، حققت البضائع العامة في شهر أغسطس من العام الجاري زيادة نسبتها 12.61% لتصل إلى 739,701 طن مقابل 656,860 طناً في أغسطس 2021م، كما سجلت البضائع السائبة الصلبة ارتفاعاً نسبته 16.70% بواقع 4,791,444 طناً مقابل 4,105,626 طناً في العام الماضي، وأيضاً، شهدت البضائع السائبة السائلة نمواً نسبته 19.97% لتصل إلى 16,638,826 طناً مقابل 13,869,304 أطنان في شهر أغسطس لعام 2021م.

وسجلت أعداد السفن زيادة نسبتها 0.21% لتصل إلى 972 سفينة، وشهدت السيارات الواردة ارتفاعاً بنسبة 15.64% لتصل إلى 72,698 سيارة مقابل 62,864 سيارة في شهر أغسطس 2021م، كما سجلت أطنان المواد الغذائية لهذا الشهر زيادة نسبتها 42.92% لتصل إلى 2,251,491 طناً مقابل 1,575,316 طناً في أغسطس من العام الماضي.

واستقبلت الموانئ السعودية خلال شهر أغسطس لعام 2022م، 74,383 راكباً بزيادة طفيفة نسبتها 0.01%، وشهدت تفريغ عدد 149,230 رأس ماشية بارتفاع بلغت نسبته 248.73% مقارنة بشهر أغسطس 2021م الذي سجل 42,792 رأس ماشية وذلك تلبية لمتطلبات السوق وتعزيز منظومة الأمن الغذائي في المملكة.