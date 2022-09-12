التعليم تستقبل الطلبة المبتعثين في الخارج من الأشخاص ذوي الإعاقة

استقبلت وزارة التعليم الدفعة الأولى من الطلبة المبتعثين من الأشخاص ذوي الإعاقة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي؛ لاستكمال تلقيهم جميع الخدمات التعليمية والمساندة في أرض الوطن، حيث نقلوا إلى مدينة "سناد" للتربية الخاصة بمكة المكرمة، من خلال وسائل نقل متخصصة؛ بمشاركة الهلال الأحمر السعودي.

وتضمّن حفل الاستقبال بالمطار برنامجاً ترحيبياً أعدته وزارة التعليم؛ بمشاركة فرق متخصصة، كما أقيم برنامج متكامل في مدينة سناد يتضمن عدداً من الأركان التعريفية، والبرامج الاحتفالية الترحيبية بالطلبة وأسرهم الذي عبروا عن شكرهم وامتنانهم لما وجدوه من حفاوة الاستقبال و الاستعدادات والتجهيزات المناسبة على أفضل المستويات لأبنائهم وبناتهم في مدينة سناد للتربية الخاصة.

وتقدّم مدينة سناد للتربية الخاصة برامج تمكين لذوي الإعاقة؛ للحصول على فرص تعليم وعمل مناسبة بما يضمن استقلاليتهم واندماجهم بوصفهم عناصر فاعلة في المجتمع، مع توفير التسهيلات والأدوات التي تساعدهم على تحقيق النجاح، إلى جانب تقديم خدمات متميّزة في التربية الخاصة والتشخيص والتأهيل والمتابعة، والخدمات المساندة والتدّخل المبكر.

يُذكر أن مدينة سناد للتربية الخاصة بمنطقة مكة المكرمة، تعد الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، حيثُ إنها مدينة متكاملة تُقدم خدمات شاملة تتمثل في الخدمات التعليمية والتأهيلية في منظومة واحدة تُلبي احتياجات المستفيد؛ بهدف إعداده عضواً فعّالاً ومستقلاً في المجتمع، حيث ستصل طاقتها الاستيعابية تدريجياً ما لا يقل عن 1000 طالب وطالبة يحظّون بكامل الرعاية والاهتمام على أيدي كوادر سعودية متخصصة في مجالات التربية الخاصة، كما تعد مدارس سناد معلماً من معالم المنطقة؛ كونها تقدّم خدمات بمعايير عالمية، من ضمنها منهج اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي، و تتبع معايير عالمية في التدريس واستخدام التقنيات الحديثة المختلفة في فصولها التعليمية.