الجوازات توضح حقيقة صدور قرار بتحويل تأشيرة الزيارة لإقامة #عاجل

ردت المديرية العامة للجوازات على الاستفسارات الورادة إليها بشأن منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يدعي صدور موافقة من وزارة الداخلية على تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة نظامية للأفراد، ويوضح المستندات والإجراءات المطلوبة بشأنها.

وأكدت المديرية أن التعليمات لا تسمح حتى الآن بتحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة نظامية للأفراد، نافية بذلك صحة ما تم تداوله في المنشور من صدور الموافقة والإجراءات المرتبطة بها.

يذكر أن المديرية العامة للجوازات، أوضحت أنه يمكن تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة للأطفال ممن هم دون 18 عاماً، وذلك في حال كان الأبوان يحملان إقامة نظامية.