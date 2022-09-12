الرابطة الإنجليزية تعلن استئناف مباريات دوري الدرجة الأولى غداً

أعلنت رابطة الأندية الإنجليزي استئناف مباريات الدوري الإنجليزي للدرجة الأولى (التشامبيونشيب) غداً، وقالت الرابطة فى عبر حسابها الرسمي، "سيعود برنامج مباريات EFL كما هو مقرر الثلاثاء 13 سبتمبر، مع تكريم لصاحبة الجلالة الراحلة الملكة إليزابيث الثانية فى جميع أنحاء البلاد".

وأضافت رابطة الأندية، فى بيانها الرسمي، أنه ستقام دقيقة صمت قبل المباريات، مع وضع شارات سوداء للمشاركين، ورفع الأعلام فى نصف الصارى، وعزف النشيد الوطني فى الملاعب.

وأكد البيان وجود خطة شرطة وطنية سارية الآن، وستستمر الرابطة والأندية فى العمل مع القوات فيما يتعلق بأى تحديات قد تظهر فيما يتعلق بمراقبة المباريات المحددة. وسيتم النظر فى الظروف الفردية على أساس كل حالة على حدة ، بما يتماشى مع بروتوكولات المجموعة الاستشارية للسلامة المطابقة القياسية (SAG).