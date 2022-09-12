رئيس الاتحاد السعودى: أتمنى رؤية كريستيانو رونالدو بالدوري السعودي

تمنى ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، رؤية البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد يلعب فى أندية دوري المحترفين السعودي يوما ما.

وقال المسحل فى حواره عبر موقع صحيفة ذا أثليتك البريطانية، "نتمنى أن نرى لاعبًا مثل كريستيانو رونالدو يلعب فى الدوري السعودي، سيجلب ذلك ردود فعل إيجابية كبيرة وسيكون ذلك خبرا سارا للجميع، أنا متأكد من أن الجميع يعرف إنجازات رونالدو، ولكن أيضًا كلاعب فهو يمثل نموذجًا يحتذى به".

وأجاب المسحل عن إمكانية تعاقد نادٍ سعودي مع النجم البرتغالي قائلا، "لم لا؟ أنا متأكد من أنها ستكون صفقة باهظة الثمن بالطبع، لكن يمكننا أن نلاحظ أن أنديتنا تحقق إيرادات عالية في العامين الماضيين، لقد رأينا بالفعل بعض اللاعبين الكبار الذين اعتادوا اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز يأتون إلى الدوري السعودي".

وتابع رئيس الاتحاد السعودى، "أحب كريستيانو رونالدو كلاعب وأود أن أراه يلعب فى السعودية".