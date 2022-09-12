المملكة تُسجّل رقمًا قياسيًّا في موسوعة “غينيس” بأطول قافلة زراعية على مستوى العالم

سجّلت المملكة العربية السعودية، ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة رقمًا قياسيًّا عالميًّا، بدخول القافلة الإرشادية الزراعية التي سيّرتها الوزارة موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية، بعد قطعها مسافة 8320 كيلو مترًا، كأطول رحلة زراعية على مستوى العالم.

وشهد معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، الحفل الذي أقامته الوزارة بمقرها اليوم، بمناسبة حصول القافلة على شهادة من موسوعة غينيس للأرقام القياسية، تحت مسمى "القافلة الزراعية"، وجرى خلال الحفل تكريم عددٍ من الجهات التي شاركت في تحقيق هذا الإنجاز من فروع الوزارة بمختلف مناطق المملكة.

وهدفت القافلة الزراعية الإرشادية إلى رفع مستوى المعرفة والمهارات الزراعية للمزارعين، من خلال تغيير الاتجاهات السلوكية، وتطبيق أفضل الممارسات الزراعية لزيادة الإنتاج، وغطّت خلال رحلتها في الفترة من ديسمبر 2021م إلى مارس 2022م، مسافة 8320 كلم على مستوى المملكة، مُشتملة بذلك مختبرات متنقلة، وأنشطة تفاعلية، ومسرح أطفال، وسوق مزارعين، وورش زراعية مجهزة بـ50 مقصورة كاملة، وشاحنة تصوير مزودة بجهاز GPS، وبلغ عدد أفراد الفريق المشارك في القافلة 230 شخصًا من العاملين في التنظيم، والمتخصصين، والمرشدين الزراعيين، والفرق التطوعية.

وأوضحت الوزارة أن هذا العمل يُحقق إنجازين، الأول يتمثل في دخول الموسوعة العالمية للأرقام القياسية، عبر القطاع الزراعي السعودي الرائد، أما الثاني فهو جعل المزارعين يُشاركون بأنفسهم في تحقيق هذا الإنجاز، من خلال ما تُحققه القافلة منذ انطلاقها في عام 1437هـ من جهود متواصلة لخدمة المزارعين.

وتُقدّم القافلة الزراعية الإرشادية للمزارعين والمهتمين بهذا المجال المعلومات الكافية، واطلاعهم على التقنيات الحديثة في القطاع الزراعي، من خلال البرامج الإرشادية حسب الميزة النسبية لكل مدينة ومحافظة، وتعديل ممارسات المزارعين نحو الأسلوب الأمثل في الوقاية ومكافحة الآفات الزراعية، وإكسابهم المهارات اللازمة والصحيحة لمكافحة هذه الآفات.