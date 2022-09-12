برعاية وزير الداخلية.. تدشين عدد من خدمات الأمن العام في منصة أبشر

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، دشّن معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي, اليوم، عددًا من الخدمات الإلكترونية للأمن العام عبر منصة أبشر، شملت خدمة الكفالة الإلكترونية للشُرط، وخدمة إذن التنقل بالسلاح الناري، وخدمة إصدار إذن إصلاح مركبة للقطاع الخاص، وخدمات مركبات النقل العام للقطاع الخاص.

ويأتي تدشين هذه الخدمات؛ امتدادًا لمساعي وزارة الداخلية في تمكين التحول الرقمي، وتقديم خدمات إلكترونية وحلول رقمية للمواطنين والمقيمين والزوار توفر الوقت والجهد، وتمكّن المستفيدين من إتمام الإجراءات بيسر وسهولة؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030م.

يذكر أن وزارة الداخلية تقدم ما يزيد على (350) خدمة لمختلف قطاعاتها عبر منصتها الإلكترونية "أبشر"؛ وذلك لأكثر من (26) مليون هوية رقمية؛ ضمن جهودها في توفير خدمات إلكترونية متكاملة يستطيع من خلالها المواطنون والمقيمون والزوار إتمام تنفيذها دون الحاجة إلى مراجعة مقار قطاعات الوزارة.