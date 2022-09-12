وول ستريت تفتح على ارتفاع مع ترقب صدور بيانات التضخم

فتحت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت على ارتفاع اليوم الاثنين مع ترقب المستثمرين لصدور بيانات مهمة عن التضخم هذا الأسبوع من شأنها أن تحدد وتيرة مجلس الاحتياطي الاتحادي في رفع أسعار الفائدة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 7.78 نقطة، أو 0.02 بالمئة، إلى 32159.49 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 16.31 نقطة، أو 0.40بالمئة، إلى 4083.67 نقطة، كما ربح المؤشر ناسداك المجمع 62.63نقطة، أو 0.52 بالمئة، إلى 12174.94 نقطة عند الفتح.