الأخبار الإقتصادية

وول ستريت تفتح على ارتفاع مع ترقب صدور بيانات التضخم

12 سبتمبر 2022 · < 1 minute

فتحت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت على ارتفاع اليوم الاثنين مع ترقب المستثمرين لصدور بيانات مهمة عن التضخم هذا الأسبوع من شأنها أن تحدد وتيرة مجلس الاحتياطي الاتحادي في رفع أسعار الفائدة.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 7.78 نقطة، أو 0.02 بالمئة، إلى 32159.49 نقطة.
وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 16.31 نقطة، أو 0.40بالمئة، إلى 4083.67 نقطة، كما ربح المؤشر ناسداك المجمع 62.63نقطة، أو 0.52 بالمئة، إلى 12174.94 نقطة عند الفتح.