الأخبار المحلية

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء اليابان

12 سبتمبر 2022 · < 1 minute

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من دولة فوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني.
وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه التعاون بين البلدين الصديقين بما يعزز العلاقات في جميع المجالات في إطار الرؤية السعودية اليابانية 2030.
كما جرى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك بين المملكة واليابان.