أسواق الأسهم الخليجية تصعد مع ارتفاع أسعار النفط

تتبعت أسواق الأسهم الخليجية الرئيسية ارتفاع الأسهم العالمية اليوم الاثنين مع نمو شهية المخاطرة بينما يأمل المستثمرون في أن يؤدي استمرار ارتفاع أسعار النفط إلى ضخ المزيد من الدولارات في المنطقة.

وارتفعت أسعار النفط لثالث جلسة على التوالي إذ بدا أن الاتفاق النووي الإيراني مع الغرب واجه عقبات في حين يلوح في الأفق خطر حظر شحنات النفط الروسية، وهو ما يغذي المخاوف من نقص المعروض.

قادت أسهم البنوك مؤشر أبوظبي للارتفاع في بداية أسبوع التداول إذ تجاوزت مكاسب سهمي بنك أبوظبي الأول وبنك أبوظبي التجاري 1.6 بالمئة.

ويمثل صعود مؤشر أبوظبي 1.4 بالمئة رابع جلسة على التوالي من المكاسب. ويأتي بعد ارتفاع متواضع منذ الأسبوع الماضي عندما ارتدت السوق عن سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أسابيع.

لكن محللين قالوا إن التوقعات على المدى الطويل لا تزال غير واضحة.

وقال وائل مكارم كبير الخبراء الاستراتيجيين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى إكسنس "وسعت سوق الأسهم في أبوظبي مكاسبها بفضل ارتفاع أسعار النفط والأسس الاقتصادية القوية... ومع ذلك، لا تزال السوق عرضة لتقلبات أسواق الطاقة".

وصعد المؤشر الرئيسي للأسهم في دبي 1.2 بالمئة وقادت أسهم البنوك المكاسب مرة أخرى.

وواصلت دبي، مركز السياحة في المنطقة، تعافيها القوي إذ زاد عدد نزلاء الفنادق 42 بالمئة في النصف الأول من العام، ومن المتوقع أن يمتد هذا الاتجاه إلى موسم الشتاء المقبل.

يشعر المستثمرون أيضا بتفاؤل قبل الطرح العام الأولي لشركة سالك للتعرفة المرورية.

وارتفع المؤشر السعودي 0.7 بالمئة مع تحقيق كل الأسهم على المؤشر تقريبا، بمختلف قطاعاتها، مكاسب.

قادت أسهم البنوك أيضا مكاسب المؤشر القطري الذي صعد 0.7 بالمئة مع تسجيل سهم بنك قطر الوطني قفزة تزيد على ثلاثة بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، زاد مؤشر الأسهم القيادية بالبورصة المصرية 0.8 بالمئة مع تدفق المتعاملين المحليين إلى السوق وشراء الأسهم بأحجام كبيرة.