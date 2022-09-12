الأخبار الإقتصادية

مخزون النفط الأمريكي في احتياطيات الطوارئ يهبط لأدنى مستوى منذ أكتوبر 1984

12 سبتمبر 2022 · < 1 minute

أظهرت بيانات من وزارة الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام في احتياطيات الطوارئ للولايات المتحدة هبطت بمقدار 8.4 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في التاسع من سبتمبر إلى 434.1 مليون برميل، وهو أقل مستوى في حوالي 38 عاما.
وهذا أكبر انخفاض في مخزون النفط في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي منذ مايو ويدفع مخزونات الخام لأدنى مستوى منذ أكتوبر  1984.