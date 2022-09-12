استئناف مباريات الدورى الإنجليزي رسميًا وتأجيل قمة تشيلسى ضد ليفربول

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي رسميًا تأجيل مباراة تشيلسي ضد ليفربول بسبب وفاة الملكة إليزابيث الثانية خلال الأيام الماضية بسبب ارتباط الأماكن التي ستقام عليها المواجهة بالأحداث المحيطة للجنازة.

وأوضحت رابطة الدوري الإنجليزي أن المباريات ستستأنف في نهاية هذا الأسبوع بعد توقف مؤقت للموسم كدليل على الاحترام بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

ومن المقرر ستقام 7 من مباريات الدوري الإنجليزي في نهاية هذا الأسبوع ، مع تأجيل ثلاث مباريات بسبب الأحداث المحيطة بجنازة الملكة.

وشدد التقرير أن المباريات المؤجلة يوم الأحد 18 سبتمبر هي تشيلسي ضد ليفربول في ستامفورد بريدج، ومانشستر يونايتد على أرضه ضد ليدز يونايتد، ولقاء برايتون ضد كريستال بالاس.

وأوضح البيان الرسمي أنه وبعد مشاورات مكثفة مع الأندية والشرطة والمجموعات الاستشارية للسلامة المحلية والسلطات الأخرى ذات الصلة، لم يكن هناك خيار آخر سوى تأجيل المباريات الثلاثة.

واكد البيان: "يود الدوري الإنجليزي الممتاز أن يشكر وحدة شرطة كرة القدم في المملكة المتحدة وقوات الشرطة الأخرى في جميع أنحاء البلاد، وكذلك شركاء البث، على دعمهم خلال هذه العملية، وسيواصل الاتصال بهم قبل عطلة نهاية الأسبوع".

تابع البيان: "بالنسبة للمباريات التي ستُلعب خلال فترة الحداد الوطني ، سيتم تكريم الملكة في ملاعب الدوري الإنجليزي الممتاز".

واختتم البيان: "سيتم الإعلان عن مواعيد جديدة للمباريات المؤجلة في الوقت المناسب".