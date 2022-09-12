أوكرانيا .. انفجار ضخم في خاركيف يعيد للذاكرة مرفأ بيروت

أظهر مقطع فيديو متداول لحظة انفجار ضخم حدث في محطة للطاقة بمدينة خاركيف شرق أوكرانيا.

وقال شهود عيان إن صاروخا روسيا دمرها، مؤكدين أن الانفجار كان كبيرا لدرجة أنه يشبه انفجار مرفأ بيروت الذي حدث قبل سنتين.

زيلينسكي يعلن استعادة قواته عدة بلدات من الروس

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أعلن أن قواته استعادت بلدات عدة من الروس في منطقة خاركيف، في وقت ذكرت روسيا السيطرة على مدينة بإقليم دونباس حيث تتقدم قواتها هناك ببطء.

وفي الأيام الأخيرة أكد مراقبون أن القوات الأوكرانية حققت اختراقا في منطقة خاركيف، لكن تعذر التحقق من هذه المعلومات من مصدر مستقل.

وسقطت منطقة خاركيف جزئيا في أيدي الجيش الروسي في مستهل الحرب التي بدأت في 24 فبراير الماضي.

وتتعرض مدينة خاركيف، ثاني كبرى مدن البلاد، بانتظام لقصف عنيف من القوات الروسية التي لم تنجح حتى اليوم في الاستيلاء عليها.

ومنذ الأسبوع الماضي تشن القوات الأوكرانية هجوما مضادا في جنوب البلاد، يتركز في محيط خيرسون.

وفي حين تؤكد كييف نجاح هذا الهجوم، تقول موسكو إنها ألحقت بالقوات الأوكرانية المهاجمة خسائر فادحة.