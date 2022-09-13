خبير أرصاد: هذه أشد أوقات الرطوبة

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، إن الرطوبة تتكوّن نتيجة وجود ارتفاع حول المسطحات المائية، وتؤثر في اليابسة مع وجود الرياح التي تنقلها.

وأضاف الزعاق، أن الرطوبة في الخليج تستمر لمدة ثلاثة أشهر، هي: يوليو وأغسطس وسبتمبر، بين شدة وضعف؛ حيث تبدأ بأواخر شهر يونيو مع بداية موسم الجوزاء، وتنتهي بأوائل شهر أكتوبر مع بداية موسم الوسم، وشدتها طوال شهرَي يوليو وأغسطس "المرزم والتليبين وسهيل" .

ولفت الزعاق، في فيديو على حسابه بتويتر، إلى أن أشد وقت للرطوبة مع طلوع موسم الخامس الذي يبدأ مع موسم سهيل.

وأكمل، أن الرطوبة ترفع درجات الحرارة المحسوسة، وهي الدرجات التي تقيسها الأجساد، والرطوبة المنقولة مع انخفاض درجات الحرارة تتحوّل إلى ضباب يسلب الألباب على مرتفعات الجنوب، والرطوبة الساكنة مع ارتفاع درجات الحرارة تتحوّل إلى طل خانق على السواحل.