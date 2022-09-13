تبرعات #الحملة_الإغاثية لمتضرري #فيضانات_باكستان تصل إلى مليون ريال بعد ساعات من إطلاقها

وصل مجموع التبرعات في الحملة الوطنية التي أطلقتها المملكة، لإغاثة متضرري الفيضانات في باكستان، إلى مبلغ مليون ريال، وفقًا لـ«الإخبارية».

وأطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مساء أمس الإثنين، حملة شعبية لجمع التبرعات في المملكة عبر منصة «ساهم» التابعة له؛ لإغاثة المتضررين من الفيضانات التي تجتاح جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة جرّاء استمرار هطول الأمطار الغزيرة، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وقال المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في كلمة له خلال إطلاق الحملة، إن جمهورية باكستان الشقيقة تمر بأسوأ كارثة طبيعية منذ عقود؛ حيث غمرت مياه الفيضانات والسيول ثلث الأراضي الباكستانية، ووصل عدد المتضررين منها أكثر من 33 مليون شخص، وتوفي على إثرها أكثر من 1.300 فرد وأصيب أكثر من 13 ألفا آخرين، إضافة إلى تهدم أكثر من 550 ألف منزل بشكل كامل وتعرض مليون منزل لأضرار جزئية، وتأثر الطرقات والجسور والمحال التجارية.