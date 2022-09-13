الدفاع التركية: 7 سفن حبوب جديدة تغادر أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، مغادرة 7 سفن جديدة محملة بالحبوب من موانئ أوكرانيا تنفيذا لاتفاق إسطنبول.

وأفادت الوزارة في بيان، أن 7 سفن غادرت موانئ أوكرانيا صباح اليوم، دون مزيد من التفاصيل حول وجهاتها.

وفي 22 يوليو الماضي شهدت إسطنبول توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم، لمعالجة أزمة نقص الغذاء العالمي والتي تهدد بكارثة إنسانية.