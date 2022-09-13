اتفاق على وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان

نقلت وكالة "رويترز" عن وسائل إعلام، أن أذربيجان وأرمينيا توصلا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بعد اشتباكات حدودية عنيفة.

وأشارت الوكالة، إلى أن وزيرا دفاع أرمينيا وروسيا، اتفقا أيضا، على اتخاذ خطوات لتثبيت الوضع على الحدود الأرمينية الأذرية.

وصباح اليوم الثلاثاء، اندلعت عدة اشتباكات على الحدود بين البلدين، أسفرت عن مقتل عدد من العسكريين، في أحدث تصعيد للعنف بين الدولتين.

وقالت وزارة الدفاع الأرمينية، في بيان، إن "قوات الجيش شنت عدة هجمات على الحدود مع أذربيجان ردا على استفزازات أذربيجانية".

وأضافت أن "القوات الأذربيجانية قصفت عدة مدن حدودية ما أسفر عن سقوط جرحى وقتلى".

وتابعت: "القوات الأذربيجانية هاجمت مواقع أرمينية في ثلاثة أماكن بالمدفعية والأسلحة ثقيلة العيار".

ومن جانبها، قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية في باكو، في بيان، إلى أن "محاولة تخريب أرمينية واسعة النطاق" قد تسببت في اندلاع القتال.

وأضافت أنّ القصف الأرميني أسفر عن "خسائر في صفوف العسكريين (الأذربيجانيين)"، من دون تحديد عددهم.